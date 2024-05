Nemški podnebni aktivisti protestno zasedli letališče v Münchnu

München, 18. maja - Člani nemške skupine podnebnih aktivistov Last Generation so davi ob začetku prazničnega konca tedna ob binkoštih vstopili na münchensko letališče in zasedli dve pristajalni stezi. Letališče je bilo zaradi incidenta nekaj časa zaprto. Policija in gasilci so aktiviste odstranili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.