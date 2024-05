Vrečko na polovici mandata za Delo: Kultura kot ključna vrednota ljudi in politike

Ljubljana, 18. maja - Ob polovici mandata ministrstva za kulturo je ministrica Asta Vrečko za Delo spregovorila o dosedanjem delu, pričakovanjih in izzivih, ki ostajajo. Sektor je bil na kolenih zaradi pandemije in tudi potez prejšnje vlade, narejenega je bilo veliko, a pričakovanja od nove ekipe so bila in so še vedno velika, je ocenila.