Schauffele ohranil vodstvo, Woods ni preživel reza

Louisville, 18. maja - Aktualni olimpijski prvak Xander Schauffele je ohranil vodstvo tudi po drugem krogu drugega letošnjega majorja v golfu 106. prvenstva PGA, ki bo do nedelje potekalo na igrišču Valhalla v Louisvillu. Tiger Woods, Jon Rahm in Matt Fitzpatrick pa so bili med igralci, ki so zgrešili uvrstitev v drugi del turnirja.