Vreme: Danes bo sončno

Ljubljana, 18. maja - Danes bo sprva še nekaj povečane oblačnosti, večinoma pa bo jasno. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan bo sončno, razvijala se bo plitva kopasta oblačnost. Ponekod bo pihal šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ponekod na jugovzhodu do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva sončno, čez dan bo oblačnost od juga počasi naraščala. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo večinoma oblačno in deževno, vmes bodo tudi plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo in delom zahodne Evrope je plitvo ciklonsko območje, nad Balkanom in vzhodno Evropo pa anticiklon. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam nekoliko bolj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, nekaj kopaste oblačnosti bo nastalo v Alpah. Topleje bo. V nedeljo se bo v krajih južno od nas zmerno pooblačilo. Krajevne padavine se lahko že dopoldne pojavijo ob severnem Jadranu, popoldne pa tudi drugod.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V nedeljo bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena.