Vilnius, 17. maja - Slovenske odbojkarice na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki se odvijajo na pokalu narodov v Litvi, uvrstile v polfinale. Slovenke so najprej odpravile Slovakinje, nato pa so bile po zlatem nizu uspešnejše še od Avstrijk, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.