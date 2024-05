Vodišek po prvih finalnih plovih 13.

Marseille, 17. maja - Danes so na svetovnem prvenstvu v formuli kite v Hyeresu jadralci in jadralke prvi dan jadrali v finalnih plovih. Toni Vodišek je v zlati skupini današnje štiri plove končal na desetem, šestem, 20. in 18. mestu in je dan končal na 13. mestu, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.