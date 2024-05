Slovenija uspela s pobudo medregionalnega sodelovanja Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja

Istanbul, 17. maja - Slovenija je uspela s pobudo za medregionalno sodelovanje regij Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja, so sporočili iz ministrstva za naravne vire in prostor. Namen pobude je začetek izvajanja dvoletnega povezanega programa za zmanjšanje obremenitev in spremljanje stanja velikega morskega ekosistema zaradi onesnaženja s kopnega.