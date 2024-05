Vreme: Zvečer bodo padavine povsod ponehale

Ljubljana, 17. maja - Zvečer bo na severozahodu še nekaj ploh, nato se bo ozračje umirilo. Ponoči bo večinoma jasno, le na zahodu bo več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v jugovzhodnih krajih do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva dokaj sončno vreme. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo pogostejše, kakšna bo v zahodnih in južnih krajih lahko že dopoldne.

Vremenska slika: Ciklonsko območje nad srednjo Evropo slabi. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam bolj suh in v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo krajevne padavine povsod ponehale. Ponoči bo večinoma jasno, le v krajih zahodno od nas bo nekaj več oblačnosti. V soboto bo sončno vreme z nekaj jutranje megle po nekaterih kotlinah. Topleje bo.