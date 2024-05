Ljubljanska borza: Delnice Save Re pridobile več kot sedem odstotkov

Ljubljana, 17. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zadnji trgovalni dan v tednu okrepil za 1,24 odstotka in dan sklenil pri vrednosti 1484,49 točke. Vlagatelji so sklenili za 3,4 milijona evrov poslov. Po objavi poslovnih rezultatov zavarovalne skupine Sava so se delnice Save Re podražile za več kot sedem odstotkov.