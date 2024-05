Glasba pretekle in sedanje reške rock scene na novih izdajah

Ljubljana, 19. maja - V galeriji Škuc so v tem tednu predstavili glasbo pretekle in sedanje rock scene, ki je ugledala luč sveta tudi na novih izdajah. Med drugim so pri založbi Dallas v vinilni obliki ponatisnili kompilacijo iz leta 1987 Rijeka-Paris-Texas, ki je bila prva plošča o tej sceni. Na njej so posnetki sedmih reških zasedb.