Ljubljana, 17. maja - Zdravstveni inšpektorat opozarja na goljufivo prakso pri promociji prehranskega dopolnila Germivir na spletu in družbenih omrežjih. Gre namreč za lažni intervju z infektologom Davidom Zupančičem, v katerem izdelku pripisujejo nedovoljene učinke zdravljenja in preprečevanja raznih bolezenskih stanj, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje, menijo.

Kot so pojasnili na zdravstvenem inšpektoratu, pred naročilom omenjenega izdelka ni možno preveriti ponudnika, saj ni razkrit, pričevanja uporabnikov pa so izmišljena. "Naročanje tega izdelka kakor tudi vseh drugih izdelkov s podobnimi lažnimi promocijami (izmišljeni intervjuji, zloraba fotografij zdravstvenega osebja in drugih znanih osebnosti, navajanje učinkov zdravljenja ali izgube teže) poteka po ustaljeni praksi na način, da potrošnik najprej pridobi visok popust, nato vpiše svojo telefonsko številko in lahko naroči izdelek šele takrat, ko ga neznani prodajalec pokliče in pridobi njegove podatke. Potrošnik na ta način sklepa pogodbo o nakupu blaga na daljavo z neznanim ponudnikom. V primeru reklamacij se ponudnik na telefonsko številko več ne odziva, zato morebitna vračila blaga s strani potrošnika niso več mogoča," so pojasnili.

Potrošnike ponovno opozarjajo, da naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in naj pred nakupom vedno preverijo naziv in naslov ponudnika. "V primeru, ko je predstavljanje izdelka zavajajoče, ponudnik izdelka ni naveden, naročanje pa je možno zgolj z vnosom imena in telefonske številke kupca v spletni obrazec, lahko sklepamo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, ki se promovirajo z nedovoljenimi navedbami učinkov zdravljenja, ki jih ti izdelki nimajo," so navedli.

"To je za potrošnika zavajajoče in lahko predstavlja tveganje za zdravje," so poudarili.