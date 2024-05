Televizija Slovenija od EBU zahteva pojasnila glede letošnje Evrovizije

Ljubljana, 17. maja - Televizija Slovenija je zaradi dogodkov in posledic letošnjega izbora za Pesem Evrovizije na vodstvo Evropske radiodifuzne zveze (EBU) naslovila nekaj najbolj nujnih vprašanj, ki, kot so sporočili, zahtevajo odgovore in razpravo. RTV Slovenija je že pred izborom EBU pozvala k strokovni razpravi, so danes sporočili iz RTV Slovenija.