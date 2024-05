V Tacnu danes na delu kajakaški slalomisti

Ljubljana, 18. maja - Po nastopih v krosu in zaradi narasle Save v prostem petku bodo na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju danes na delu kajakaši slalomisti. Ti se bodo za kolajne potegovali po skrajšanem sistemu, saj so se prireditelji zaradi razmer odločili, da izvedejo le eno kvalifikacijsko vožnjo, iz katere se bo 12 najboljših uvrstilo v finale.