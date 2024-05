Družinski zdravniki pred svetovnim dnevom izpostavili lepote in izzive poklica

Ljubljana, 17. maja - Pred svetovnim dnevom družinskih zdravnikov, ki bo v nedeljo, so družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma Ljubljana spregovorili o pomenu in lepotah poklica. Kot glavni izziv pa so izpostavili pridobivanje novih specializantov družinske medicine, saj se s starajočo se populacijo in višjim nivojem oskrbe z leti povečuje tudi obseg dela.