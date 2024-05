Iniciativa Poziv za Palestino od politikov pričakuje obsodbo genocida v Gazi

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki iniciative Poziv za Palestino so se danes srečali s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in ji predali peticijo, v kateri pričakujejo, da se slovenski politiki jasno opredelijo do genocida Izraela nad Palestinci. Klakočar Zupančič je napovedala organizacijo humanitarne konference o kršitvah otrokovih pravic v Gazi.