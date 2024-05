Maljevac in Lobnik opozorila na stiske istospolnih, transspolnih in nebinarnih oseb

Ljubljana, 17. maja - Ob današnjem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji sta minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik spomnila na še vedno prisotne stiske istospolnih, transspolnih in nebinarnih oseb. Poudarjata, da imamo vsi pravico, da smo varni pred diskriminacijo ne glede na osebne okoliščine.