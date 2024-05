Po lažni najavi bombe v ljubljanski sodni stavbi ponovno nadaljujejo delo

Ljubljana, 17. maja - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes okoli 8.30 prejeli anonimni klic v tujem jeziku, da je v sodni stavbi eksplozivno telo oziroma bomba. Ob pregledu stavbe so policisti ugotovili, da je šlo za lažno najavo, tako sodišče, ki je bilo nekaj časa zaprto, ponovno nadaljuje delo, so zapisali na spletni strani sodišča.