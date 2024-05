Šanghaj, 17. maja - Športni plezalci so v prvem kvalifikacijskem krogu za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v Šanghaju opravili s predtekmovanjem. Od osmih Slovencev so se v sobotni polfinale uvrstili štirje Luka Potočar in Anže Peharc pri moških ter Lucija Tarkuš in Mia Krampl pri ženskah.