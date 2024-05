Rangers izločili Carolino za konferenčni finale

Raleigh, 17. maja - V severnoameriški hokejski ligi NHL je znan prvi polfinalist bojev za Stanleyjev pokal. V konferenčni finale vzhodne konference so se ponoči prebili člani kolektiva iz New Yorka Rangers, ki so z zmago v gosteh s 5:3 na šesti tekmi konferenčnega polfinala iz končnice izločili hokejiste Carolina Hurricanes.