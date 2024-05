Spati s tigrom kot filmska interpretacija slikarke Marie Lassnig

Ljubljana, 17. maja - Ob razstavi avstrijske umetnice Marie Lassnig, ki je še do sredine avgusta na ogled v Cankarjevem domu, so prikazali film Spati s tigrom, v katerem je režiserka Anja Salomonowitz portretirala njeno življenje in delo. Kot je povedala ob projekciji, je film njena interpretacija umetnice, ki jo je skušala začutiti skozi njeno ustvarjanje.