Pred nekdanjim dnevom spomina pozivi k enakopravnem odnosu do žrtev komunističnega nasilja

Ljubljana, 16. maja - Na predvečer nekdanjega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja je zgodovinar Mitja Ferenc ocenil, da je vlada z lanskoletno ukinitvijo dneva simbolno zanikala obstoj teh žrtev. To odraža primanjkljaj v spoštovanju osnovnih civilizacijskih norm in nadaljevanje ideološkega ločevanja na naše in tiste, ki si ne zaslužijo niti spomina, je dodal.