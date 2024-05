Javni holding Ljubljana lani z 11,3 milijona evrov konsolidiranega dobička

Ljubljana, 16. maja - Javni holding Ljubljana je lani na konsolidirani ravni ustvaril 11,3 milijona evrov čistega dobička, so po današnji seji skupščine holdinga, ki je obravnavala letna poročila družb iz holdinga. Podjetja v skupini so lani za investicije namenile 68 milijonov evrov lastnih sredstev, od tega veliko večino Energetika Ljubljana in Voka Snaga.