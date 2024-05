Vreme: Deževno

Ljubljana, 16. maja - Zvečer se bodo padavine razširile proti vzhodu in ponoči bo sprva pogosto deževalo, tudi grmelo. Do jutra bodo padavine že povečini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.