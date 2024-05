Nagelsmann predstavil razširjen seznam za EP 2024

Berlin, 16. maja - Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je obelodanil razširjen seznam 27 igralcev, na katere bo računal na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem gostila Nemčija. Med odmevnejšimi igralci, ki jih Nagelsmann ni dal na seznam, so Mats Hummels, Julian Brandt in Karim Adeyemi iz Borussie Dortmund.