Daniel Brühl bo zaigral v novem filmu cannskega zmagovalca Östlunda

Cannes, 17. maja - Igralec Daniel Brühl bo zaigral v novem filmu zmagovalca cannskega festivala Rubena Östlunda. Östlund je cannsko zlato palmo prejel za satiro Trikotnik žalosti, v svojem novem filmu, ki ga je napovedal z naslovom The Entertainment System is Down, pa naj bi nastopila tudi Kirsten Dunst in Keanu Reeves.