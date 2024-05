Streljanje v vasi Gorjansko na srečo brez posledic

Sežana, 16. maja - V eni od trgovin v vasi Gorjansko na območju policijske postaje Sežana je v sredo okoli 15. ure prišlo do streljanja. Policisti so ugotovili, da je strelno orožje uporabil 50-letni domačin, na srečo pa pri tem ni bil nihče poškodovan. Storilca so po dobrih dveh urah in še nekaj izstreljenih nabojih prijeli in zanj odredili pridržanje.