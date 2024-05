Toshiba bo na Japonskem ukinila do 4000 delovnih mest

Tokio, 16. maja - Japonski industrijsko-tehnološki konglomerat Toshiba, ki se zadnjih nekaj let sooča s finančnimi pretresi in škandali, bo do novembra odpustil do 4000 zaposlenih. Pri tem bodo zaposlenim, starejšim od 50 let, ki bodo izpolnjevali posebne pogoje, ponudili možnost prostovoljne predčasne upokojitve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.