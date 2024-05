Z dijaško gledališko predstavo v Novi Gorici začetek festivala Vizije

Nova Gorica, 17. maja - V SNG Nova Gorica se bo danes z avtorskim projektom gledališke skupine ljubljanske gimnazije Poljane z naslovom Zadnja večerja ali perutničke in 13 avtorskih prizorov začel Festival mladinske kulture Vizije. V treh dneh se bo predstavilo okoli 150 mladih ustvarjalcev z gledališkimi in lutkovnimi predstavami, filmi, likovnimi deli in fotografijami.