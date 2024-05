V prvem četrtletju najmanj prostih delovnih mest v treh letih

Ljubljana, 16. maja - Število prostih delovnih mest se je v Sloveniji v prvem četrtletju letos četrtič zapored znižalo in pristalo na najnižji ravni v zadnjih treh letih. Med januarjem in koncem marca jih je bilo na voljo okoli 20.500, kar je 1,7 odstotka manj kot v zadnjem četrtletju lani in 15,2 odstotka manj kot v prvem četrtletju lani, je objavil statistični urad.