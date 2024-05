Arso za del države zaradi močnih krajevnih nalivov izdal oranžno vremensko opozorilo

Ljubljana, 16. maja - Ob prehodu vremenske fronte se bodo danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči na petek pojavljali močni krajevni nalivi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi pričakovanih močnih padavin so za severovzhod, severozahod in jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo, je za STA pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.