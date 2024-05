Nafta se je podražila

Singapur, 16. maja - Surova nafta se je v današnjem trgovanju podražila. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so na cene nafte vplivali šibkejši dolar, ki je zaradi menjalnih tečajev povečal povpraševanje zunaj dolarskega območja, in najnovejši podatki ameriškega ministrstva za energijo o stanju zalog nafte v ZDA - te so po vsej državi zmanjšale.