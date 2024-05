V pripravi raziskava o zdravstvenem stanju Romov v Sloveniji

Murska Sobota, 16. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS pripravlja raziskavo o zdravju romskega prebivalstva v Sloveniji. Podatki zadnje podobne raziskave so pokazali, da Romi umirajo 20 let prej kot večinsko prebivalstvo, je povedala vodja projekta Tatjana Krajnc Nikolić.