Griezmann s tremi goli Atleticu zagotovil ligo prvakov

Madrid, 16. maja - Sinoči so bile v španskem nogometnem prvenstvu odigrane štiri tekme 36. kroga. Zelo pomembno zmago so dosegli nogometaši Atletica iz Madrida, ki so v gosteh z 0:3 odpravili Getafe in si še dvanajsto sezono zaporedoma zagotovili nastop v ligi prvakov. S tremi zadetki je blestel Antoine Griezmann.