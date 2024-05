V javni razpravi nov osnutek predloga zakona o informacijski varnosti

Ljubljana, 15. maja - Urad vlade za informacijsko varnost je v drugi krog javne obravnave posredoval nov osnutek predloga zakona o informacijski varnosti, ki v zakon vnaša več evropskih uredb. Med drugim določa zavezance za kibernetsko varnost, med katerimi so tudi subjekti mestnih občin in občin z upravnimi enotami. Nov osnutek bo v javni obravnavi do konca maja.