Odbor DZ za infrastrukturo za pospešitev postopkov izgradnje HE Mokrice

Ljubljana, 15. maja - Odbor DZ za infrastrukturo je na današnji seji pozval vlado naj pospeši postopke, ki bodo pripomogli k izgradnji Hidroelektrarne (HE) Mokrice. Za pospešitev gradnje te hidroelektrarne so se zavzeli v Svobodi, SD, SDS in NSi, medtem ko so v Levici in nevladnih organizacijah nasprotovali nadaljnjim gradnjam hidroelektrarn.