V PTL premiera plesnega prvenca Bora Prokofjeva

Ljubljana, 16. maja - V plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesno-gibalnega prvenca Bora Prokofjeva Equilibrium. Plesalec in koreograf se bo predstavil s transformativnim performansom, v katerem bo ples postal posoda za osebno metamorfozo, gledalci pa bodo priča globoki evoluciji samoizražanja in identitete skozi nenehno gibanje, so zapisali v PTL.