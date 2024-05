Evropske borze, evro in nafta navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 15. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so pozdravili podatke o umirjanju inflacije v ZDA, kar med njimi vliva up, da je začetek zniževanja ključnih obrestnih mer v ZDA nekoliko bližje. Nafta se je podražila, evro pa je v primerjavi z dolarjem pridobil.