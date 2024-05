V slovenskem taboru na EP v ritmični gimnastiki najbolj računajo na Vedenejevo

Ljubljana, 16. maja - Budimpešta bo med 22. in 26. majem gostila 40. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenija bo tam nastopila s petimi tekmovalkami, dvema mladinkama in tremi članicami. Med mladinkami bosta Slovenijo zastopali Alja Ponikvar in Urša Kračman, med članicami pa Jekaterina Vedenejeva, s katero so povezani najvišji cilji, Ela Polak in Nika Zajc.