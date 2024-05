Ministrstvo na posvetu o izvajanju dvojezičnosti izpostavilo dobre prakse

Šalovci, 15. maja - Ministrstvo za javno upravo je organiziralo devet posvetov o izvajanju dvojezičnosti v občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Na današnjem posvetu v občini Šalovci so med drugim spregovorili o prevajanju pravnih aktov, nadzoru nad izvajanjem dvojezičnosti, dvojezičnem poslovanju upravnih enot in izpostavili dobre prakse.

Ustava občinske organe zavezuje k ravnanjem pozitivne diskriminacije predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, zato je vztrajanje pri dosledni uporabi dvojezičnosti v vsakodnevni praksi ključna za uresničevanje posebnih pravic obeh skupnosti, poudarjajo na ministrstvu. "Sobivanje jezikov na istem območju je bogastvo in prednost tako za večinski narod kot za predstavnike obeh narodnih skupnosti," so po posvetu sporočili z ministrstva.

Tovrstni posveti po navedbah ministrstva predstavljajo eno od aktivnosti, ki jo izvajajo z namenom odprave razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi.

Rdeča nit današnjega je bila izmenjava dobrih praks in izkušenj o uveljavljanju dvojezičnosti v praksi za uveljavitev zakonodaje. Zbrane je v imenu organizatorja nagovoril državni sekretar ministrstva za javno upravo Jure Trbič, ki se je zavzel za utrditev zavedanja o pomembnosti dvojezičnega poslovanja ter dvig ravni v praksi uveljavljene dvojezičnosti.

Izpostavil je predstavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba, saj sta Občina Šalovci in madžarska narodna samoupravna skupnost občine v Domanjševcih pred dvema letoma odprli pisarno, katere prednostne naloge so povezovanje čezmejnih partnerjev in pomoč pri pripravi vlog na evropskih razpisih. Vsebinsko podobna pisarna že deluje v Monoštru, v Domanjševcih pa je prva taka na slovenski strani, zato po Trbičevih besedah na ministrstvu verjamejo, da bo pozitivno vplivala na razvoj občine in narodne skupnosti.

Strokovne teme posveta so pripravili tudi predavatelji iz primorske regije, saj je lanski posvet potekal v Ankaranu, kjer so zaposlene sodelavke v Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini predstavile izkušnje na dvojezičnem območju v sosednji Italiji pri prevajanju pravnih aktov iz italijanščine v slovenščino in obratno.

Na današnjem posvetu pa sta urad za dvojezičnost Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Upravna enota Koper predstavila delavnice italijanske upravno-pravne terminologije in prav tako izvajanje dvojezičnosti in prevod zgodovinskih imen na dvojezičnem območju.