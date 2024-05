Fico po streljanju v smrtni nevarnosti

Bratislava, 15. maja - Slovaški premier je v današnjem streljanju po srečanju vlade v kraju Handlova blizu Bratislave utrpel hude poškodbe in je življenjsko ogrožen, je prek družbenih omrežij sporočila slovaška vlada in dodala, da bodo naslednje ure zanj odločilne. Osumljenca za streljanje so prijeli.