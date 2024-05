Vreme: Ponoči nestanovitno s krajevnimi plohami

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. Padavine bodo pogostejše in močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju se bo zvečer okrepil jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek popoldne, zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo predvsem v zahodni Sloveniji pojavljali močni nalivi.

Obeti: V noči na petek se bo dež okrepil, razširil nad vso Slovenijo in do jutra že povečini ponehal. V petek se bo delno zjasnilo, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo pretežno jasno, jugozahodni veter bo nekoliko oslabel.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe. V višinah k nam z vetrom južnih smeri priteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bo ponoči pretežno oblačno z občasnimi padavinami, drugod pa spremenljivo oblačno s kakšno ploho. V četrtek popoldne in zvečer bodo padavine in nevihte od zahoda postopno zajele vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, ki se bo zvečer prehodno okrepil.