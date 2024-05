Brez presenečenj na hokejskem SP

Praga, 15. maja - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine, ki ga gostita Praga in Ostrava, so danes odigrali štiri tekme. Gostitelji Čehi so tokrat igrali proti Danski in zmagali s 7:4. Na drugi tekmi skupine A je Švica ugnala Veliko Britanijo s 3:0. V skupini B je Nemčija proti Latviji slavila z 8:1, Slovaška pa Poljsko s 4:0.