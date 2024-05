Beograd, 15. maja - Košarkarji Crvene zvezde so na drugi tekmi finala regionalne lige Aba v Beogradu premagali Partizan z 80:73 (17:19, 38:38, 61:57). Crvena zvezda tako vodi z 2:0 v zmagah. Tretja tekma bo v nedeljo, ekipi igrata na tri zmage, morebitni četrta in peta pa 21. in 25. maja.