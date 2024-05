Certifikat Družini prijazno podjetje še 16 podjetjem

Ljubljana, 15. maja - Ekvilib inštitut je danes v Ljubljani vnovič podelil certifikate Družini prijazno podjetje. Osnovne in polne certifikate je prejelo novih 16 podjetij, ki skupaj zaposlujejo preko 6300 zaposlenih. Doslej se je projektu tega certificiranja priključilo že preko 300 slovenskih podjetij in organizacij, so sporočili iz Ekviliba.