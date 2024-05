Varuh kritičen do nenapovedanega obiska zdravnika izvedenca za osebni pregled na domu

Maribor, 15. maja - Varuh človekovih pravic je obravnaval primer občanke, ki se je nanj obrnila zaradi nenapovedanega obiska zdravnika izvedenca iz mariborske območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Varuh je ugotovil, da je Zpiz prekoračil zakonski rok za odločanje in s tem kršil načelo zakonitosti in načela dobrega upravljanja.