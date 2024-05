Mariborski policisti zaradi oškodovanja upnikov ovadili odgovorno osebo društva

Maribor, 15. maja - Kriminalisti so pred dnevi podali kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo društva z območja Policijske uprave (PU) Maribor zaradi suma dajanja prednosti upnikom in ponareditve listin. Z domnevno spornim ravnanjem so bile zgolj na eno gospodarsko družbo prenesene vse terjatve v višini več kot tri milijone evrov in posledično oškodovani ostali upniki.