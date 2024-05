Dijaške in študentske vozovnice veljavne tudi poleti

Ljubljana, 15. maja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta letos. Dijaki in študenti bodo lahko tako javni potniški promet brezplačno uporabljali tudi v poletnem času. Vozovnice se bodo podaljšale samodejno.