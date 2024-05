Dilon zavrnil informacije o prodajnih postopkih za Sij

Ljubljana, 15. maja - V podjetju Dilon so danes zavrnili informacije o postopkih za prodajo 72,2-odstotnega deleža v Slovenski industriji jekla (Sij). Kot zagotavljajo, ne načrtujejo in ne izvajajo prodajnih aktivnosti. "Aktivnosti izvaja družba Sij za namene morebitnega financiranja širitve skupine, skladno z načrti družbe," so navedli v sporočilu za javnost.