Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil pol odstotka

Ljubljana, 15. maja - Dopoldanski del trgovanja na Ljubljanski borzi mineva v znamenju padca rasti. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,55 odstotka. Največ so izgubile delnice Petrola, ki so zdrsnile za skoraj 1,4 odstotka, sledijo delnice Krke in NLB. Z delnicami Krke je bilo sicer opravljenih tudi največ poslov.