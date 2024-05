Lani stočili precej manj medu

Ljubljana, 19. maja - V Sloveniji so lani v primerjavi s predlani stočili manj medu, zmanjšala se je tudi prireja kravjega mleka, govejega in prašičjega mesa. Na drugi strani je porasla prireja perutninskega, ovčjega in kozjega mesa ter kokošjih jajc. Najbolj se je zmanjšal pridelek medu, za 88,1 odstotka, najbolj povečala pa prireja kokošjih jajc, za 4,8 odstotka.